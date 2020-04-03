Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri, Şehir Hastaneleri yatak kapasitesi kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullanmasının ardından şehir hastanelerinin yatak sayıları merak konusu oldu.
Çin’den tüm dünyaya yayılmaya başlaya koronavirüs Türkiye’de etkisini artırırsa hastanelerdeki yatak kapasiteleri bunu karşılar mı? Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri ne kadar? Şehir Hastanelerinde kaç yatak var? Şehir Hastaneleri kaç yataklı? Tüm soruların cevabını sizler için hazırladık.
Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri:
Adana Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?
- Adana Şehir Hastanesi 1550 yatak kapasitesi bulunmakta – Şuan Hizmette
Adana Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 330
Adana Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 61
Adana Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 274
- Mersin Şehir Hastanesi 1294 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette
Mersin Şehir Hastanesi Tek Kişili Oda: 544
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Mersin Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 252
Mersin Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 52
Mersin Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 210
- Isparta Şehir Hastanesi 755 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette
Isparta Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda Sayısı: 324
Isparta Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda Sayısı: 150
Isparta Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 167
Isparta Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 20
Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 166
- Yozgat Şehir Hastanesi 475 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette
Yozgat Şehir Hastanesi Yatak Kapasitesi: 475
Yozgat Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 113
Yozgat Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 18
Yozgat Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 88
Kayseri Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?
- Kayseri Şehir Hastanesi 1607 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette
Kayseri Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 404
Kayseri Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 671
Kayseri Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 323
Kayseri Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 43
Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 309
- Manisa Şehir Hastanesi 558 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette
Manisa Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 145
Manisa Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 236
Manisa Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 100
Manisa Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 21
Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 159
- Elazığ Şehir Hastanesi 1038 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette
Elazığ Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 227
Elazığ Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 338
Elazığ Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 169
Elazığ Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 39
Elazığ Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 160
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?
- Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 3711 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 904
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 1.538
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 725
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 131
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 506
- Eskişehir Şehir Hastanesi 1081 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette
Eskişehir Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 254
Eskişehir Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 443
Eskişehir Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 193
Eskişehir Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 38
Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 209
- Bursa Şehir Hastanesi 1355 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette
Bursa Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 403
Bursa Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 638
Bursa Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 256
Bursa Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 49
Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 240
- Konya Karatay Şehir Hastanesi 838 ile 1250 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi
- Tekirdağ Şehir Hastanesi 480 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi
Tekirdağ Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 128
Tekirdağ Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 158
Tekirdağ Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 109
Tekirdağ Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 16
Tekirdağ Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 96
- Kütahya Şehir Hastanesi 610 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi
Kütahya Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 197
Kütahya Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 195
Kütahya Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 168
Kütahya Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 20
Kütahya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 79
- Kocaeli Şehir Hastanesi 1210 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi
Kocaeli Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 258
Kocaeli Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 535
Kocaeli Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 251
Kocaeli Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 71
Kocaeli Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 188
İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?
İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi 2.682 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi
İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 709
İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 1.190
İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 472
İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 90
İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 520
Ankara Etlik Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?
- Ankara Etlik Şehir Hastanesi 3.624 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 1.031
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 1.943
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 738
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 125
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 697
- Gaziantep Şehir Hastanesi 1.875 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi
Gaziantep Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 475
Gaziantep Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 872
Gaziantep Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 363
Gaziantep Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 62
Gaziantep Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 277
- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2.060 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 457
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 1.060
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 321
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 54
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 374
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