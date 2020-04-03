Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri, Şehir Hastaneleri yatak kapasitesi kaç?

Hastanelerdeki yatak kapasiteleri bunu karşılar mı? Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri ne kadar? Şehir Hastanelerinde kaç yatak var? Şehir Hastaneleri kaç yataklı? Merak edilen soruların cevabını haberimizde sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullanmasının ardından şehir hastanelerinin yatak sayıları merak konusu oldu.

Çin’den tüm dünyaya yayılmaya başlaya koronavirüs Türkiye’de etkisini artırırsa hastanelerdeki yatak kapasiteleri bunu karşılar mı? Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri ne kadar? Şehir Hastanelerinde kaç yatak var? Şehir Hastaneleri kaç yataklı? Tüm soruların cevabını sizler için hazırladık.

Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri:

Adana Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?

- Adana Şehir Hastanesi 1550 yatak kapasitesi bulunmakta – Şuan Hizmette

Adana Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 330

Adana Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 61

Adana Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 274

- Mersin Şehir Hastanesi 1294 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette

Mersin Şehir Hastanesi Tek Kişili Oda: 544

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Mersin Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 252

Mersin Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 52

Mersin Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 210

- Isparta Şehir Hastanesi 755 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette

Isparta Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda Sayısı: 324

Isparta Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda Sayısı: 150

Isparta Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 167

Isparta Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 20

Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 166

- Yozgat Şehir Hastanesi 475 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette

Yozgat Şehir Hastanesi Yatak Kapasitesi: 475

Yozgat Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 113

Yozgat Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 18

Yozgat Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 88

Kayseri Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?

- Kayseri Şehir Hastanesi 1607 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette

Kayseri Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 404

Kayseri Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 671

Kayseri Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 323

Kayseri Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 43

Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 309

- Manisa Şehir Hastanesi 558 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette

Manisa Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 145

Manisa Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 236

Manisa Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 100

Manisa Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 21

Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 159

- Elazığ Şehir Hastanesi 1038 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette

Elazığ Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 227

Elazığ Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 338

Elazığ Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 169

Elazığ Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 39

Elazığ Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 160

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?

- Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 3711 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 904

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 1.538

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 725

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 131

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 506

- Eskişehir Şehir Hastanesi 1081 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette

Eskişehir Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 254

Eskişehir Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 443

Eskişehir Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 193

Eskişehir Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 38

Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 209

- Bursa Şehir Hastanesi 1355 yatak kapasitesi bulunmakta - Şuan Hizmette

Bursa Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 403

Bursa Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 638

Bursa Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 256

Bursa Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 49

Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 240

- Konya Karatay Şehir Hastanesi 838 ile 1250 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi

- Tekirdağ Şehir Hastanesi 480 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi

Tekirdağ Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 128



Tekirdağ Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 158



Tekirdağ Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 109



Tekirdağ Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 16



Tekirdağ Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 96

- Kütahya Şehir Hastanesi 610 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi

Kütahya Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 197



Kütahya Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 195



Kütahya Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 168



Kütahya Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 20



Kütahya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 79

- Kocaeli Şehir Hastanesi 1210 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi

Kocaeli Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 258

Kocaeli Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 535

Kocaeli Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 251

Kocaeli Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 71

Kocaeli Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 188

İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?

İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi 2.682 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi

İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 709

İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 1.190

İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 472

İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 90

İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 520

Ankara Etlik Şehir Hastanesi yatak kapasitesi kaç?

- Ankara Etlik Şehir Hastanesi 3.624 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 1.031

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 1.943

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 738

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 125

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 697

- Gaziantep Şehir Hastanesi 1.875 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi

Gaziantep Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 475

Gaziantep Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 872

Gaziantep Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 363

Gaziantep Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 62

Gaziantep Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 277

- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2.060 yatak kapasiteli olması planlanıyor - Henüz hizmete girmedi

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Poliklinik Sayısı: 457

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Tek Kişilik Oda: 1.060

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Çift Kişilik Oda: 321

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Ameliyathane Sayısı: 54

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 374