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Şehir mezarlığı bakıma alındı

Çankırı Belediyesi, şehir mezarlığında ara bağlantı yollarını bakıma aldı.
Şehir mezarlığı bakıma alındı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bozulan yollara parke döşenirken kabir ziyaretlerinin kolaylaştırılması için yeni bağlantı yolları da yapılmaya başlandı.

Belediye ekipleri, Çankırı Sarıbaba Mezarlığı içerisinde yapısal çalışmalara başladı. Mezarlığın ara yolları parke ile kaplanırken vatandaşların kabirlere daha rahat ulaşabilmesini sağlamak için gelen talepler doğrultusunda yeni bağlantı noktaları da oluşturuluyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, temizlik ve bakım çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğü mezarlık alanında, vatandaşların yakınlarının kabirlerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmaları için ihtiyaca göre hareket ettiklerini belirtti.

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