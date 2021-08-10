  • BIST 1.437,160
  • Altın 477,82
  • Dolar 8,5980
  • Euro 10,0650
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 25 °C
»

Şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Son dönemde yaşanan kazaların ardından emniyet müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerini arttırdı.
Şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışındaki trafik noktasında 24 saat esasına göre uygulamalar gerçekleştiriyor.

Otogardan çıkış yapan otobüsleri durduran ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetliyor.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları ve ihlal gerçekleştiren otobüs şoförlerini ihbar etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri bir denetimde, M.A. isimli bir şoförün 9 saatten fazla otobüs kullandığını tespit etti.

M.A'ya dinlenmeden araç kullandığı için ceza uygulayan ekipler, bununla birlikte 100 ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle geçici olarak el koydu.

Yine gerçekleştirilen bir denetimde, İzmit'e giden otobüsü kullanan F.Y'nin başka bir sürücüye ait takograf kartıyla seyahat ettiği belirlendi.

Cezai işlem uygulanan F.Y, kartı yanlışlıkla taktığını iddia etti.

Aksaray'da denetim
Aksarayda da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, otobüsleri durdurarak, takograf cihazlarını inceledi.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Otobüsteki yolculardan İlhan Göktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan Hatay'a gittiğini, denetimlerin çok faydalı olacağına inandığını söyledi.

Otobüs şoförü Mehmet Sönmez de son dönemde meydana gelen yolcu otobüsü kazalarının, şoförlerin yorgun şekilde sefere gönderilmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Denetimlerin yerinde olduğunu anlatan Sönmez, "Denetimler olmadan bu yolculuklar olmaz. Yola çıkmadan tüm yolcularımıza emniyet kemeri noktasında uyarılarda bulunduk." dedi.

43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de otobüs denetimleri artırıldı
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de otobüs denetimleri sıklaştırıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından kontrol noktalarında otobüs denetimlerini artırdı.

Trafik ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki ve Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini tek tek durduruyor.

Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetleyerek alkol kontrolü yapıyor.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların HES kodu kontrolleri de yapılıyor.

Otobüs şoförü Feridun Fırtına, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücü arkadaşlarının biraz daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini belirterek, yolculukları çift şoför olarak yaptıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otobüs kazalarının nedeni belli oldu! Hile yapıyorlar10 Ağustos 2021 Salı 13:51
  • Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı10 Ağustos 2021 Salı 13:47
  • Define ararken kazdığı çukurda ölü bulundu10 Ağustos 2021 Salı 13:43
  • Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı10 Ağustos 2021 Salı 13:36
  • Kaza yapan taksi şoförünü vali sakinleştirdi10 Ağustos 2021 Salı 13:15
  • Otobüs işletmeleri 'nitelikli kaptan' bulmakta sorun yaşıyor10 Ağustos 2021 Salı 13:11
  • Bakan Pakdemirli: Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı10 Ağustos 2021 Salı 13:07
  • Alevlerden 300 koyunla 30 kilometrelik kaçış10 Ağustos 2021 Salı 12:55
  • Orman yangınında evleri yanan Merve'ye doğum günü sürprizi10 Ağustos 2021 Salı 12:47
  • Kahramanmaraş'ın ateş savaşçıları: Böyle yangın görmedik10 Ağustos 2021 Salı 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti