Şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Son dönemde yaşanan kazaların ardından emniyet müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışındaki trafik noktasında 24 saat esasına göre uygulamalar gerçekleştiriyor.

Otogardan çıkış yapan otobüsleri durduran ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetliyor.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları ve ihlal gerçekleştiren otobüs şoförlerini ihbar etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri bir denetimde, M.A. isimli bir şoförün 9 saatten fazla otobüs kullandığını tespit etti.

M.A'ya dinlenmeden araç kullandığı için ceza uygulayan ekipler, bununla birlikte 100 ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle geçici olarak el koydu.

Yine gerçekleştirilen bir denetimde, İzmit'e giden otobüsü kullanan F.Y'nin başka bir sürücüye ait takograf kartıyla seyahat ettiği belirlendi.

Cezai işlem uygulanan F.Y, kartı yanlışlıkla taktığını iddia etti.

Aksaray'da denetim

Aksarayda da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, otobüsleri durdurarak, takograf cihazlarını inceledi.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Otobüsteki yolculardan İlhan Göktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan Hatay'a gittiğini, denetimlerin çok faydalı olacağına inandığını söyledi.

Otobüs şoförü Mehmet Sönmez de son dönemde meydana gelen yolcu otobüsü kazalarının, şoförlerin yorgun şekilde sefere gönderilmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Denetimlerin yerinde olduğunu anlatan Sönmez, "Denetimler olmadan bu yolculuklar olmaz. Yola çıkmadan tüm yolcularımıza emniyet kemeri noktasında uyarılarda bulunduk." dedi.

43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de otobüs denetimleri artırıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de otobüs denetimleri sıklaştırıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından kontrol noktalarında otobüs denetimlerini artırdı.

Trafik ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki ve Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini tek tek durduruyor.

Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetleyerek alkol kontrolü yapıyor.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların HES kodu kontrolleri de yapılıyor.

Otobüs şoförü Feridun Fırtına, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücü arkadaşlarının biraz daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini belirterek, yolculukları çift şoför olarak yaptıklarını söyledi.