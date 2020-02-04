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Şehirler arası yolcu taşıyan 268 otobüs trafikten men edildi

Ülke genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimlerde 268 araç trafikten men edildi.
Şehirler arası yolcu taşıyan 268 otobüs trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin dün başlamasıyla trafik yoğunluğu ve şehirler arası yolcu taşımacılığında önemli bir artış olacağı dikkate alınarak 1-2 Şubat'ta ülke genelinde denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenle yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleriyle algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak, şehirler arası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak kazaların önlenmesi için gerçekleştirilen denetimlerde 50 bin 294 araç/sürücü kontrol edildi.

Ekiplerce, 298 araçta takograf bulundurulmadığı veya kullanılmadığı, 148 sürücü/yolcunun emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Uygulamada 268 araç trafikten men edildi, 2 bin 475 trafik kuralı ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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