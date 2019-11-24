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Şehirlerarası yolcu taşımacılığında muavin ve ikram kalkıyor

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüs firmaları, artan bilet fiyatlarını düşürmek için muavin uygulamasına son vermeye ve ikramları kaldırmaya başladı. Böylelikle bilet fiyatlarında yaklaşık 15 liralık bir düşüş yaşandı.   
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında muavin ve ikram kalkıyor

Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları, artan giderler ve özellikle akaryakıtın art arda zamlanmasıyla hayli yükselmişti. Biletler bir sene içerisinde yüzde 20 ila 30 arası zamlanmıştı. Artan bu fiyatlar karşısında bazı otobüs firmaları giderleri azaltmak için muavin ve ikramlarını kaldırarak tasarruf etmeye başladı. Özellikle kısa mesafelerde 50 lira olan bilet fiyatı bu sayede 30-35 liraya kadar indi. Vatandaşlar kısa mesafede ikrama ve muavine ihtiyaç duymadıklarını, bunun bilet fiyatına yansıtılmasını memnuniyetle karşıladı. 

MUAVİNLİK TARİH OLUYOR

Artan giderler, otobüs parça fiyatları, personel giderleri, akaryakıt zamları derken bilet fiyatları son 1 yılda yüzde 20 ila 30 oranında zamlanmıştı. Zamlanan bilet fiyatları karşısında otobüs firmaları, yolculukların olmazsa olmazı muavin ve araç içi ikramları kaldırarak tasarruf etmeye başladı. Bu sayede vatandaşlara seçenek sunan firmalar vatandaşın daha uygun fiyatlara seyahat etmesini sağladı. 50 lira olan otobüs bileti muavinsiz ve ikramsız 35 lira, muavinli ve yalnızca kurabiye ile su ikramlı olan yolculuklar ise 43 lira.   

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VATANDAŞ MEMNUN

Kısa mesafelerde muavin ve ikram hizmetine çok ihtiyaç duymadıklarını bunun bilet fiyatına yansıtılarak düşmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, “2-3 saatlik yolda ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliriz. Çoğu zaman yemediğimiz, içmediğimiz ikramların parasını ödüyoruz. Güzel bir uygulama biletlerden 10-15 lira düştü. Üzücü yanı gençler için ekmek kapısı olan muavinlik kalkıyor” dedi

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AŞTİ’DE GÜVENLİK YOĞUNLUĞU

Öte yandan Avrupa’nın sayılı büyük otobüs terminallerinden olan AŞTİ’nin Ankaray’a bakan girişinde yoğunluk yaşanıyor. Yürüyen yollarla hızla kapıya ilerleyen vatandaşlar kapının önünde büyük bir kalabalıkla karşılaşırken 10-15 dakika kapıdan içeri girmeye çalışıyor.  X-ray cihazlarından kaynaklı yaşanan yoğunluğa vatandaşlar ‘Geç kalıyoruz bu cihazlardan başka yok mu?’ diyerek tepki gösteriyor. Vatandaşlar güvenlik için yapılan geçişlerin daha hızlı yapılmasını talep ediyor. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com
 

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