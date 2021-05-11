  • BIST 1.443
  • Altın 490,047
  • Dolar 8,3072
  • Euro 10,1084
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehitlik ziyaretleri için kısıtlamadan muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehitlik ziyaretleri için kısıtlamadan muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu aktarıldı.

Genelgeye göre, şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefonda görüştü11 Mayıs 2021 Salı 13:50
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Müslümanlara 'Kudüs' çağrısı: Derhal toparlanmalı ve ümmetin vahdetini temin etmeliyiz11 Mayıs 2021 Salı 13:23
  • Türkiye ile Mısır'dan İsrail görüşmesi! Arap Birliği, BM ve AB'den açıklama11 Mayıs 2021 Salı 13:18
  • Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle lanetledi11 Mayıs 2021 Salı 12:55
  • Doğa harikası Borçka Karagöl mayısta yağan karla beyaza büründü11 Mayıs 2021 Salı 12:55
  • Marmara'da deniz salyası rüzgarın da etkisiyle büyük oranda dağıldı11 Mayıs 2021 Salı 12:54
  • İnci kefalinin göç yolculuğu başladı11 Mayıs 2021 Salı 11:46
  • UEDAŞ ekiplerinin kırsal alandaki zorlu çalışmaları, dronla havadan görüntülendi11 Mayıs 2021 Salı 11:45
  • Manisa'ya şehit ateşi düştü11 Mayıs 2021 Salı 11:45
  • Eskişehir’de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza11 Mayıs 2021 Salı 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti