  • BIST 1.540
  • Altın 409,631
  • Dolar 7,5123
  • Euro 8,9621
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Şehit aileleri 'Gönül Kapısı Projesi' ile birbirlerine destek olacak

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Gönül Kapısı Projesi" kapsamında eşleştirilen 390 şehit ailesi, birbirlerine çeşitli konularda destek verecek.
Şehit aileleri 'Gönül Kapısı Projesi' ile birbirlerine destek olacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Valilik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belirlenen avantajlı ve dezavantajlı şehit ailelerinin, bazı kriterler göz önüne alınarak eşleştirildiğini söyledi.

Devlet desteğinin yanında şehit ailelerinin de birbirlerine yardımcı olmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bilgin, "İnsanların maddi manevi avantajlı ya da dezavantajlı yönleri vardır. Sahip olduğumuz imkanları birbirimizle paylaşmalıyız." dedi.

Bilgin, insanların sadece ekonomik değil sosyolojik, psikolojik, eğitimsel, kültürel veya sportif alanlarda da ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çekerek, "Önemli olan aileleri 'kardeş aile' kavramıyla bir araya getirmek. Her iki ailenin gönüllerini birbirlerine açmaları gerekiyor ki burada esas amaca ulaşalım. Bazen bakarsınız bir ailenin sahip olduğu farklı imkan, diğer aile açısından sahip olunmayan bir şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Kırklareli Valiliği olarak bir şehit ailesiyle eşleştiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ve sosyolog Erdal Tekin, proje hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şubatta sıcaklık 2.8 derece arttı, yağışlar yüzde 47 azaldı05 Mart 2021 Cuma 12:56
  • Bakan Akar'dan Bitlis şehitleri için başsağlığı mesajı05 Mart 2021 Cuma 12:55
  • İsrail Savunma Bakanı Gantz İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini söyledi05 Mart 2021 Cuma 12:48
  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro salgınla ilgili halktan 'sızlanmayı bırakmalarını' istedi05 Mart 2021 Cuma 12:48
  • Tuzla'da et ürünleri fabrikasındaki yangında 2 işçi hayatını kaybetti05 Mart 2021 Cuma 12:47
  • Ankara merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı05 Mart 2021 Cuma 12:47
  • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri "İnsan Hakları Eylem Planı"nı değerlendirdi05 Mart 2021 Cuma 12:46
  • Depreme dayanıklı olmayan binaların dönüşümü için yaklaşık 16 milyar lira harcandı05 Mart 2021 Cuma 11:56
  • AFAD, JAK ve PAK'tan ortak arama kurtarma tatbikatı05 Mart 2021 Cuma 11:55
  • İdlib'deki ateşkesin 1. yılında 282 binden fazla sivil evine döndü05 Mart 2021 Cuma 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti