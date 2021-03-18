  • BIST 1.551
  • Altın 407,262
  • Dolar 7,3331
  • Euro 8,7399
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Şehit aileleri ile gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

MERSİN'de Vali Ali İhsan Su tarafından 5 şehit ailesi ve 6 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.
Şehit aileleri ile gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Mersin Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için Kültür Merkezi'nde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Şehit aileleri ile gaziler ve ailelerinin onur konuğu olduğu törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemini anlatan mesajı okundu. Şehit ve gazilerin özgeçmişlerinin okunduğu sırada duygulu anlar yaşandı.

Törende konuşan Vali Su, şehitlere rahmet diledi. Su, "Bu özel günde vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için en kıymetli varlıkları olan canlarını seve seve ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize Devlet Övünç Madalyası ve Beratını tevcih etmek üzere birlikteyiz. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz'a kadar her zaman vatanımız, milletimiz, ülkemiz için aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz canlarını ortaya koymuşlar, istiklalimizden, bağımsızlığımızdan, hürriyetimizden asla ve asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermişler ve bize bu güzel vatanımızı armağan etmişler, miras bırakmışlardır. Bizler de onlardan aldığımız, onların bize ışık tuttuğu bu ruhla vatanımızı, ülkemizi dünyada en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize layık olmak için hep birlikte bir ve beraber olarak çalışmaya azimle gayretle devam edeceğiz. Biz ancak bu çalışma ve bu ruhla onlara layık olabiliriz. Tarihten günümüze vatanımız, milletimiz, ülkemiz, bayrağımız ve kanımız için canlarını seve seve feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun" diye konuştu.

Vali Su, konuşmasının ardından 5 şehit ailesine ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazada ölen Muhammed'in cenaze namazını babası kıldırdı18 Mart 2021 Perşembe 16:02
  • AKM'de asma tavan işçilerin üzerine çöktü: 4 yaralı17 Mart 2021 Çarşamba 23:26
  • Toprak altında kalan inşaat işçisi öldü17 Mart 2021 Çarşamba 23:26
  • Yol ortası devrilen aracı 6 kişi kaldırıp düzeltti17 Mart 2021 Çarşamba 23:24
  • Fatih Millet Caddesi'nde otomobil takla attı17 Mart 2021 Çarşamba 22:48
  • Andırın'da kar ulaşımı aksattı17 Mart 2021 Çarşamba 22:48
  • Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın17 Mart 2021 Çarşamba 22:47
  • Fidan dikmek için kazdığı çukurda el bombası buldu17 Mart 2021 Çarşamba 21:10
  • Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı17 Mart 2021 Çarşamba 20:59
  • Hamileyken koronavirüse yakalanan anne öldü, bebeği kurtarıldı17 Mart 2021 Çarşamba 20:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti