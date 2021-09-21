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Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği verdi. 
Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler kaynaşma fırsatı bulurken, şehitlerin fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterimi sırasında şehit aileleri ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

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Kahramankazan Belediyesi’nce, Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit aileleri ve gaziler onuruna bir akşam yemeği düzenlendi. Başkan Oğuz’un ev sahipliği yaptığı yemeğe, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler, onurlarına verilen yemekte sohbet edip, hasret giderdi. 

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Duygu dolu anlar

Başkan Oğuz, yemek öncesinde tüm masaları tek tek gezerek, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Şehitlerin fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı şehit aileleri ve gazilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

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Birlikte büyük bir aileyiz

Başkan Oğuz, konuşmasına isimlerini okuduğu şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek başladı. Şehit ailelerinin ve gazilerin başlarının tacı olduğunu ifade eden Oğuz, “Şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Sizlerle büyük bir aileyiz. Sizler için ne yapsak azdır. Bu büyük ailenin fertleriyle bir arada olmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.
 

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