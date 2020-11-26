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Şehit ailesinin isteği yerine getirildi

2017 yılında, Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel'in ismi, Altındağ Belediyesi'nin memleketi Çorum'da oluşturduğu hatıra ormanında yaşayacak.
Şehit ailesinin isteği yerine getirildi

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'dan şehit ailesine en güzel hediye... 2017 yılında, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel'in ismi hatıra ormanında yaşayacak. Şehit aileleriyle daima yakından ilgilendiklerini söyleyen Başkan Balcı "Şehit ailemizin bizden istediği hatıra ormanı ricasını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehidimiz huzur içinde uyusun, kabri nur dolsun inşallah..." dedi.

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"ŞEHİT AİLELERİMİZİN DAİMA YANLARINDAYIZ"

Şehit ailelerinin ricalarını asla geri çeviremeyeceklerini belirten Başkan Balcı şunları kaydetti:

"2017 yılında Şırnak'ta şehit verdiğimiz kahramanımızın ailesi Altındağ'da, Karacaören'de yaşıyor. Tüm şehit ailelerimiz gibi, onlar bizim de ailemiz, bize emanet... Şehidimizin kabri de Karacaören mezarlığında bulunuyor. Kendilerini sık sık ziyaret ediyor, hallerini hatırlarını soruyoruz. Şehidimizin babası bizden, oğlunun adının yaşatılacağı bir hatıra ormanı talebinde bulunmuştu. Kendi memleketleri olan Çorum'da, Bayat ilçesi Evciiçi köyünde, yaklaşık 1,5 dönüm bir alan belirlendi. Biz de, Altındağ Belediyesi olarak bu alana 200 adet çam ağacı diktik ve şehidimizin isminin ölümsüz olacağı tabelamızı astık. Daha 22 yaşında toprağa verdikleri evlatlarının isminin böylesine güzel ve anlamlı bir yerde yaşatılması, ailesinin en büyük dileğiydi. Bu dileği yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu orman geleceğe umut oldukça, can oldukça, nefes oldukça, şehidimiz de kabrinde huzurla uyusun, rahat etsin inşallah..."

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