  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Şehit amfibilerin hatıraları 'timsah yuvası'nda yaşatılıyor

Yurt içinde ve dışında terörle mücadele başta olmak üzere birçok kritik görevde yer alan ve bu uğurda şehit olan amfibi deniz piyadelerinin isimleri, "timsah yuvası" olarak adlandırılan Amfibi Deniz Piyade Tugayında yaşatılıyor.
Şehit amfibilerin hatıraları 'timsah yuvası'nda yaşatılıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, geçmişte olduğu gibi günümüzde de yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede önemli görevler yürütüyor.

Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yaptığı sınavlar neticesinde mezuniyetlerine ve başarılarına istinaden fiziki yeteneği ve zor şartlarda görev yapma kabiliyetine göre çeşitli kadrolarda istihdam edilen amfibilerin tamamı subay, astsubay, uzman ve sözleşmeli er olarak profesyonel personelden oluşuyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugayında personel, keskin nişancı, tahrip, komando ihtisas, bot operatörü gibi çeşitli ihtisas kurslarına gönderiliyor. 

Amfibi timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor. Askerler, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor.

Güne sporla başlayan amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Güç ve kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen askerler, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

"Yapmadığımız hiçbir şeyi yaptırmıyoruz" felsefesiyle hareket eden eğitmenler, zorlu çalışmaları askerlerle birlikte uyguluyor.

Kıbrıs'ta 13, iç güvenlik harekatında 47 şehit

Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkarma yapan gazi birlik olan amfibi deniz piyadeleri, halen Hakkari'de ve Suriye'de Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde, Afganistan'da ve Doğu Akdeniz'de aktif görev icra ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik harekatları sırasında şehit olan deniz piyadelerinin isimlerini Foça ilçesindeki Amfibi Deniz Piyade Tugayındaki "İç Güvenlik Harekatı Anı Salonu" ve "Kıbrıs Barış Harekatı Anı Salonu" ile buradaki fidanlıkta yaşatıyor.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 yıldızlı otelde şaşkınlık yaratan haciz12 Ocak 2020 Pazar 14:27
  • Doğu Karadeniz'de deprem riski arttı12 Ocak 2020 Pazar 10:32
  • Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor12 Ocak 2020 Pazar 10:22
  • Türkiye ve dünya gündemi 12 Aralık 202012 Ocak 2020 Pazar 10:01
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 10 Ocak 2020 - ASKİ12 Ocak 2020 Pazar 09:32
  • Elektrik Kesintisi 12 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ12 Ocak 2020 Pazar 09:30
  • Su Kesintisi 12 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ12 Ocak 2020 Pazar 09:30
  • Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Doğu Türkistan çağrısı12 Ocak 2020 Pazar 08:45
  • "Avustralya'daki develere talibim"12 Ocak 2020 Pazar 08:43
  • Cezaevinde kendini astı12 Ocak 2020 Pazar 08:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti