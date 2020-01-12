Şehit amfibilerin hatıraları 'timsah yuvası'nda yaşatılıyor

Yurt içinde ve dışında terörle mücadele başta olmak üzere birçok kritik görevde yer alan ve bu uğurda şehit olan amfibi deniz piyadelerinin isimleri, "timsah yuvası" olarak adlandırılan Amfibi Deniz Piyade Tugayında yaşatılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, geçmişte olduğu gibi günümüzde de yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede önemli görevler yürütüyor.

Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yaptığı sınavlar neticesinde mezuniyetlerine ve başarılarına istinaden fiziki yeteneği ve zor şartlarda görev yapma kabiliyetine göre çeşitli kadrolarda istihdam edilen amfibilerin tamamı subay, astsubay, uzman ve sözleşmeli er olarak profesyonel personelden oluşuyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugayında personel, keskin nişancı, tahrip, komando ihtisas, bot operatörü gibi çeşitli ihtisas kurslarına gönderiliyor.

Amfibi timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor. Askerler, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor.

Güne sporla başlayan amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Güç ve kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen askerler, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

"Yapmadığımız hiçbir şeyi yaptırmıyoruz" felsefesiyle hareket eden eğitmenler, zorlu çalışmaları askerlerle birlikte uyguluyor.

Kıbrıs'ta 13, iç güvenlik harekatında 47 şehit

Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkarma yapan gazi birlik olan amfibi deniz piyadeleri, halen Hakkari'de ve Suriye'de Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde, Afganistan'da ve Doğu Akdeniz'de aktif görev icra ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik harekatları sırasında şehit olan deniz piyadelerinin isimlerini Foça ilçesindeki Amfibi Deniz Piyade Tugayındaki "İç Güvenlik Harekatı Anı Salonu" ve "Kıbrıs Barış Harekatı Anı Salonu" ile buradaki fidanlıkta yaşatıyor.