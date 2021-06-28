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Şehit annesi yol istedi, büyükşehir harekete geçti

İZMİR'in Tire ilçesinde şehit annesi 81 yaşındaki Emine Yüksel'in evine ulaşımın sağlındığı 1 kilometrelik toprak yol için yaptığı çağrı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 kilometre asfaltlama çalışması başlattı.
Şehit annesi yol istedi, büyükşehir harekete geçti

1990 yılında Siirt Pervari'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı İsa Yüksel'in annesi Emine Yüksel, geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenip, 40 yıldır bozuk olan üretim yollarının yapılmasını istedi. Şehit annesinin bu isteği yerel gazete ve internet sitelerinde haber olarak yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehit annesinin bu isteğine kayıtsız kalmayıp, Yuvalı mevkii Hamamtepe Küme Evleri'ndeki evine ulaşımını sağladığı 1 kilometrelik yolun asfaltlanması için çalışma başlattı. Önce yol güzergahındaki arazi sahipleri ile yaşanan anlaşmazlıklar giderildi. Ardından da şehit annesinin evine ulaşımı sağladığı yol dozerlerle düzeltilip mıcır dökülüp, kırık asfaltlama yapıldı. Zemin tamamen oturduktan sonra ise asfaltlama işleminin tamamlanacağı bildirildi.

Şehit annesi Emine Yüksel çalışmaların başladığını görünce çok mutlu oldu. Emine Yüksel, sesini duyduğu için Tunç Soyer'e ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Yüksel'in oğlu Hüseyin Yüksel de emeği geçenlere teşekkür etti.

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