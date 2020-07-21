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Şehit askerler Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.
Şehit askerler Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarında taşıdığı şehitlerin naaşları helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Büyükyıldırım'ın naaşı memleketi Malatya'ya, Demir'in naaşı da Karaman'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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