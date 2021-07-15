  • BIST 1.367,250
  • Altın 503,46
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,0700
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Şehit babası: Mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu (22), mezarı başında anıldı.
Şehit babası: Mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur

FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Korkuteli’ne bağlı Yazır Mahallesi’nde bulunan mezarı başında anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehit Ağaroğlu’nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Korkuteli Müftülüğüne bağlı imamlar şehit mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya da dua etti.

'BİZ ESARETİ KABUL ETMEYİZ

Oğlunun mezarı başında konuşan Osman Ağaroğlu, "Şehitlik bir son değil bize göre, yeni bir hayata geçiş, yeni bir dünyaya açılıştır. Yeni bir elbise değiştirilişidir. Şehitlik ‘Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz’ hadisi şerifinde olduğu gibi şehitlik Rablarına ram olabilmektir. Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz. Çünkü biz esareti kabul etmeyiz ve devamlı olarak şunu söyleriz; mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur" dedi.

Vali Ersin Yazıcı da şöyle konuştu:

"15 Temmuz ne yazık ki kara bir gün. Türk tarihine kara bir leke olarak yerleşti. Yine birlik ve demokrasi günü inşallah bundan sonra böyle yad edeceğiz. Gönül arzu ederdi ki 251 şehit vermeden yolumuza devam etseydik. Keşke böyle hain bir kalkışma olmasaydı. Daha öğrenci olan gencecik Yasin Naci’mizi toprağa vermeseydik. Ama şunu biliyoruz ve inanıyoruz ki bu ülke için, bu ülkenin demokrasisi için, bekası için, Cumhuriyetimiz için canını verecek, gözünü kırpmadan canını verecek nice Yasin’ler var. Hainlere şunu söylemek isterim ‘Bu ülkede herkese yer var ama hainlik eden, Cumhuriyetimize, demokrasimize kastedenlere asla göz açtırmayız. Asla bu niyetlerine rıza göstermeyiz. Bir çakıl taşımızı kimseye vermeyiz. Bu böyle biline. Hem FETÖ için hem PKK için diğer terör örgütleri için bu böyle biline. Allah bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Yasin kardeşimizin mezarının başında bir söz var; ‘Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim'."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehidin ailesi, Yasin Naci Ağaroğlu’nun mezarına karanfil bıraktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay’da Habib-i Neccar Dağı’nda aynı gün ikinci yangın15 Temmuz 2021 Perşembe 20:45
  • Konak Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için anma töreni15 Temmuz 2021 Perşembe 20:44
  • Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı15 Temmuz 2021 Perşembe 19:47
  • Karabük’te, 15 Temmuz’da meydan doldu15 Temmuz 2021 Perşembe 19:47
  • Şehit babası: Mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur15 Temmuz 2021 Perşembe 18:48
  • Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatı katında yangın15 Temmuz 2021 Perşembe 17:51
  • Hakkari- Van karayolunda heyelan, Erciş'te 13 köyde taşkın15 Temmuz 2021 Perşembe 17:50
  • Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti15 Temmuz 2021 Perşembe 16:53
  • Torpilleri birleştirirken yaşanan patlamada kopan 4 parmağı yerine dikildi15 Temmuz 2021 Perşembe 16:53
  • Erdek'te, askeri kamp alanında çıkan yangın korkuttu15 Temmuz 2021 Perşembe 16:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti