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'Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası' iddiasına yalanlama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı internet siteleri ile gazetelerde yer alan "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" iddialarının yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini bildirdi.
'Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası' iddiasına yalanlama

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut hukuk sisteminde vergi borçlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığının altı çizildi.Açıklamada, dün bazı internet siteleri ile gazetelerde yer alan "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" başlıklı haberin tamamen yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiği ifade edildi.Söz konusu mecralarda yayınlanan haberlerin, tamamen konuyu saptırmaya, toplum nezdinde şehit kimliğinin kullanılması suretiyle vergi idaresine karşı olumsuz algı yaratmaya yönelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber yapılan konu, vergi borcuna yönelik bir husus olmayıp, bir ceza davasıdır ve Yargıtay tarafından onaylanarak infaz aşamasına geldiği görülmektedir. Tüm hukuk sistemleri suç ve cezaları kanunlarda tanımlamaktadır. Hukuk sistemimizde vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılmasına yönelik kanuni düzenlemeler yer almakta ve bu suçlara yönelik yargılama süreci Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre yürütülmektedir. Başkanlık olarak tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Aziz hatıraları sürekli kalplerimizde olan şehitlerimizin bu tür asılsız ve kasıtlı haberlerle gündeme getirilmesinin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

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