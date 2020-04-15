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Şehit babasından sağlıkçılara maske desteği

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit babası Duran Şahin, koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına 100 adet siperlik hediye etti.
Şehit babasından sağlıkçılara maske desteği

Bitlis'te 2006'da kullandığı savaş uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Hava Pilot Üsteğmen Bahadır Şahin'in babası Duran Şahin, Tarsus Belediyesi ile irtibata geçti.

ŞEHİT BABASI ŞAHİN'DEN DUYGULANDIRAN

Şehit babası, belediyeye, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve siperlik desteğinde bulunmak istediğini belirtti.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Şahin ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne gitti.

Şahin, burada Başhekim Emre Direk'e 100 adet siperliği teslim etti.

Başhekim Direk, Şahin'e anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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