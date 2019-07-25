Şehit diplomatımızın kanı yerde kalmadı

Erbil'de diplomatımızın şehit olduğu saldırıyı planlayan teröristler, Kuzey Irak'ta iki ayrı operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonu TSK ve MİT'in ortak olarak yürüttüğü öğrenildi.