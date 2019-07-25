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Şehit diplomatımızın kanı yerde kalmadı

Erbil'de diplomatımızın şehit olduğu saldırıyı planlayan teröristler, Kuzey Irak'ta iki ayrı operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonu TSK ve MİT'in ortak olarak yürüttüğü öğrenildi.
Şehit diplomatımızın kanı yerde kalmadı

Çok kritik operasyonun ayrıntılarına TRT ulaştı. Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesinden bir gün sonra planlayıcılar tespit edildi. Teröristler MİT tarafından takip altına alındı.

İlk operasyon 18 Temmuz'da Duhok'ta bir yolda gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda teröristler etkisiz hale getirildi.

Nefes kesen takip 18 Temmuz'dan sonra da devam etti. 6 gün sonra saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı.

Teröristler, Irak'ın Kuzeyinde Batika kırsalında etkisiz hale getirildi.

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