  • BIST 1.445,940
  • Altın 485,93
  • Dolar 8,4330
  • Euro 9,9200
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

Şehit Erdem son yolculuğuna uğurlandı 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem (23), Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Erdem son yolculuğuna uğurlandı 

Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi’nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in cenazesi, dün Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi. Cenaze, Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

BABAANNESİYLE YAŞIYORDU

Şehit Ömer Faruk Erdem’in 8 yaşındayken annesi Mesude’nin, 20 yaşındayken de babası Metin Erdem’in ölümünden sonra 5 kardeşiyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem’in bir yıl önce 'Piyade Sözleşmeli Er' olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı ve 10 gün önce de izne geldiği belirtildi.
ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

Şehit Ömer Faruk Erdem’in naaşı, morgdan alınıp dini ve askeri törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı’na getirildi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım ile protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kardeşleri Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime ile babaannesi Döndü Erdem'i, yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehit Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in cenazesi, törenin ardından Akşehir Şehitliği’ne defnedildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da fahiş fiyat denetimi13 Eylül 2021 Pazartesi 12:59
  • Autoshow, yarın ilk kez dijitalde ziyarete açılıyor13 Eylül 2021 Pazartesi 12:48
  • Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanlığı Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi13 Eylül 2021 Pazartesi 12:38
  • İzmir'de tersanede çelik halat koptu: 2 işçi öldü13 Eylül 2021 Pazartesi 12:28
  • Balıkesir’de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons13 Eylül 2021 Pazartesi 12:22
  • Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oluyor13 Eylül 2021 Pazartesi 12:16
  • Havai fişek fabrikası patlaması davasında 4'üncü duruşma başladı13 Eylül 2021 Pazartesi 11:30
  • Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti13 Eylül 2021 Pazartesi 11:26
  • MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 'Cevher' etkisiz hale getirildi13 Eylül 2021 Pazartesi 11:19
  • Erdoğan vatandaşlara söz vermişti! Yüksek fiyatlarla ilgili ilk hamle bugün geldi13 Eylül 2021 Pazartesi 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti