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Şehit haberi sonrası TSK gece yarısı harekete geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib kentindeki hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit edilmesinin ardından Suriye sınırına büyük sevkiyat gerçekleştirdi. Konvoyda komandoların yanı sıra zırhlı araç ve mühimmat da yer aldı.
Şehit haberi sonrası TSK gece yarısı harekete geçti!

Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 5 askerin yaralanmasının ardından sınır hattı sevkiyatları da hızlandı.

Hatay'ın Reyhanlı istikametine seyir eden büyük sevkiyatta Kayseri Komando Tugayı'ndan personel ile çeşitli birliklerden tank, ZMA, mühimmat ve malzemeler yer aldı. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Askeri konvoyun geçtiğini gören Ali Demircan isimli vatandaş askerlere sevgi gösterisinde bulunarak Türk bayrağını salladı. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. 

AKŞAM SAATLERİNDE OBÜSLER GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından İdlib'de hava saldırısı sonucunda iki askerimizin şehit olduğunu açıklamıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.

"KANLARI YERDE BIRAKILMADI"

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. 

"50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

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