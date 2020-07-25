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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukçu'nun naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı

Hatay'daki terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukçu'nun cenazesi, törenle memleketi Konya'ya gönderildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukçu'nun naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı
Hatay'daki terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukçu'nun cenazesi, törenle memleketi Konya'ya gönderildi.
Şehit Konukçu için İl Jandarma Komutanlığında basına kapalı düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ve diğer ilgililer katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze kara yoluyla Konya'ya uğurlandı.
Hatay'daki terör operasyonunda 18 Temmuz'da yaralanan Konukçu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: Haber Kaynağı
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