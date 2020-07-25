Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukçu'nun naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı

Hatay'daki terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukçu'nun cenazesi, törenle memleketi Konya'ya gönderildi.

Hatay'daki terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukçu'nun cenazesi, törenle memleketi Konya'ya gönderildi.