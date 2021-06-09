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Şehit kocasını gözyaşlarıyla uğurlayan acılı eş: Kızın Elif sana doyamadı

KARS'ın Kağızman ilçesinde keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk (29), memleketi İzmir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.
Şehit kocasını gözyaşlarıyla uğurlayan acılı eş: Kızın Elif sana doyamadı

Kars Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşif için giden askeri araç, şarampole devrildi. Kazada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk şehit olurken, 2 avukat da hayatını kaybetti. 1 asker ise ağır yaralandı. Öztürk'ün cenazesi bu sabah, memleketi İzmir'e getirildi. Şehit Öztürk için Menderes'e bağlı Çatalca Mahallesinde tören düzenlendi. Çatalca Mahalle Camii'ndeki törene; şehidin eşi Birgül Öztürk, babası Orhan Öztürk, annesi Hacer Öztürk, kardeşi Kamil Öztürk ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi ve eşi, tabutun başında gözyaşı döktü. Acılı eş Birgül Öztürk, tabutun başında 'Kızın sana doyamadı' diye feryat etti. Gözü yaşlı annenin bu sözleri yürek dağladı. İzmir İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı namazın ardından cenaze Çatalca Mezarlığı'nda defnedildi.

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