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Şehit Kubilay Mahalle Konağı'nın yapımında sona yaklaşıldı

Keçiören Belediyesi düğün, nişan gibi özel günlere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Şehit Kubilay Mahalle Konağı’nın yapımında sona yaklaştı. 
Şehit Kubilay Mahalle Konağı'nın yapımında sona yaklaşıldı

Kaba inşaatı tamamlanan konağın içinde ve dışında detay çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri çevre düzenleme çalışmasının ardından konağı kullanıma hazır hale getirecek. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Şehit Kubilay Mahallesi’nde yapımı devam eden mahalle konağında sona yaklaşıldığını belirtti. Altınok, “İlçemizdeki mahalle konaklarının sayısını artırıyoruz. Vatandaşımıza özel günlerde ev sahipliği yapan konaklarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet veriyor. Şehit Kubilay Mahalle Konağımızı da kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız.” dedi.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki mahalle konaklarının pandemi öncesinde düğün ve nikâh gibi özel günler için ücretsiz hizmet verdiğini, pandemi sonrasında da bu hizmetin devam edeceğini söyledi. Altınok, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri belediyemiz bünyesindeki Âşık Veysel Nikâh Salonu ile Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdürrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımızda çiftlerimize ücretsiz düğün hizmeti veriyoruz. Evlenmeye karar veren ve maddi imkânı olmayan gençlerimize destek için belediyemizin olanaklarını seferber ediyoruz. Şehrimizde yaygınlaştırdığımız mahalle konaklarıyla da vatandaşımıza özel günlerde nezih bir ortam sunuyoruz. Mahalle konaklarımız sayesinde sokak düğünlerinde büyük bir azalma yaşandı.” ifadelerini kullandı.  

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