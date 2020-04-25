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Şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak, 8 şüpheli hakkında dava açıldı.
Şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak, biri firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma tamamlandı. 

Soruşturma sonucunda 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında iddianame tanzim edilerek, kamu davası açıldı.

İddianamede şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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