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Şehit Necmettin öğretmen, anıldı

TUNCELİ'de, terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ölümünün 3'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Şehit Necmettin öğretmen, anıldı

Tunceli'de, PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programına şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz'ın yanı sıra Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Yapılan duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Necmettin öğretmenin yaz tatili için memleketi Gümüşhane’ye gitmek üzere yola çıktığı anda Tunceli’de haince bir saldırıya uğradığını hatırlatarak, "Şükürler olsun Necmettin öğretmenin memleketinde görev yapmak nasip oldu. Annesini anne, babasını baba bildik. Rabbim tüm şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin inşallah. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bizde Ömer Halisdemir'ler, Necmettin öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçın'lar bitmeyecektir” dedi.

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz da, Türk milletinin bir evladı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu millet nice Necmettinler yetiştirdi, yetiştirmeye de devam edecek" diye konuştu. 

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ise Türk milletinin tarihi boyunca nice badirelerle mücadele ettiğini belirterek, “Bunların üstesinden gelmiştir. Bu toprak üstünde var olmanın bir beledi vardır. Bizim sığınacak başka bir yurdumuz yoktur. Bir tane şehit öğretmenimiz olmuştur ancak arkasında birçok Necmettin öğretmen ve Aybüke öğretmen gelecektir” diye konuştu.

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