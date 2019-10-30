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Şehit öğrenciler okullarında anıldı

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılarda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş için okullarında anma töreni düzenlendi.
Şehit öğrenciler okullarında anıldı

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılarda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş için okullarında anma töreni düzenlendi.

Anma programına Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Teröristlerin 10 Ekim'de sivillere yönelik roketli ve havanlı saldırılarında hayatını kaybeden Elif Terim için Kepez Ortaokulunda düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Şehit Elif'in fotoğrafının bulunduğu 6-A sınıfındaki masasına güller bırakıldı. Şehidin arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Mazlum Güneş için de Şehit Mustafa Katırlı Ortaokulundaki 7-G sınıfında tören düzenlendi. Tahtadaki "Şehit Mazlum Güneş, seni asla unutmayacağız" yazısı dikkati çekti. Mazlum'un oturduğu sıra da güllerle donatıldı.

Belediye Başkanı Aksak, burada yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı başladıktan iki gün sonra Elif Terim ve Mazlum Güneş'in şehit olduklarını hatırlattı. 

Her iki şehidin de hayalleri bulunduğunu ifade eden Başkan Aksak, "Mazlum doktor olmak istiyordu. Onlar hayallerini gerçekleştiremediler. İnşallah onların gerçekleştirmek istediği hayalleri sizler gerçekleştirirsiniz. Vatanınıza, bayrağınıza, milletinize layık birer bireyler olursunuz. Yanı başımızda ateş çemberi olan ülkeler var. Bizim ülkemiz de o ateş çemberinin ortasında bir gül bahçesi gibi. Bizler o ateşin ülkemize sıçramaması için ne yapacağız? Hepimiz vatanımıza, milletimiz ve bayrağımıza sahip çıkacağız." dedi.

"Elif'in hayallerini gerçekleştireceğiz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek de şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için gayret edeceklerini dile getirdi.

Şehitlerin gerçekleştiremediği hayallere hep birlikte ulaşılacağını aktaran Demirbilek, "Elif kardeşimiz Viranşehir'e tahliye olmaya hazırlanırken evine düşe şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu şehit oldu. Elif kızımızın hayalleri vardı. Bu hayallerini gerçekleştiremeden aramızdan ayrıldı. Elif'in gerçekleştiremediği hayalleri bizler gerçekleştireceğiz. Bizler bu hayalleri çok çalışarak, çok çaba sarf ederek, vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı severek şehitlerimizin gerçekleştiremedikleri hayalleri bizler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Şehit Elif Terim ve Mazlum Güneş'in arkadaşları da şehitleri anlattı. Arkadaşlarını anlatırken gözyaşı döken bazı öğrencileri Başkan Aksak teselli etti.

Törenler, okul önlerinde öğrencilerin Mehmetçiğe asker selamı verdiği toplu fotoğrafla sona erdi.

Öte yandan Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek, Mazlum Güneş'in ailesini evlerinde ziyaret etti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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