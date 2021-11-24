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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı.
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı

İlk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için adını taşıyan okulda anma programı yapıldı.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'ndeki programa katılan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, okul girişinde bulunan anı defterini imzaladı.

Burada konuşan Şahin, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü programını şehit Aybüke öğretmenin okulundan başlattıklarını söyledi.

Her Öğretmenler Günü'nün Batman'da buruk geçtiğini ifade eden Şahin, "Çünkü Aybüke öğretmenimizin acısı yüreğimizde taptaze duruyor." dedi.

Şahin, adının yaşatıldığı Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'ne değinerek, "Kütüphanemiz bir büyük meşale gibi yanıyor. Her gün yüzlerce, hatta binlerce öğrenciye, gencimize hizmet veriyor. Onun ismi, idealleri yaşatılıyor, yaşatılmaya devam edilecek." diye konuştu.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Vali Şahin, başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Programda daha sonra Yalçın'ın şehit olmadan önce kendi emekleriyle hazırladığı müzik sınıfı ziyaret edildi, karanfil bırakıldı. Okulun müzik öğretmenleri tarafından şehit Aybüke öğretmenin ölümünden önce söylediği Mağusa Limanı türküsü seslendirildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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