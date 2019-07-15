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Şehit Ömer Halisdemir'in adını yaşatıyor

15 Temmuz’da darbeci generali vurarak olayların seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in ismini Pursaklar’da ikamet eden Ömer Halis Akdoğan yaşatıyor.
Şehit Ömer Halisdemir'in adını yaşatıyor

15 Temmuz’da darbeci generali vurarak olayların seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in ismini Pursaklar’da ikamet eden Ömer Halis Akdoğan yaşatıyor. 20 Temmuz’da 1 yaşına girecek olan minik Ömer Halis’in ailesi, evlatlarına bu ismi vermekten büyük gurur duyduklarını belirtiyor. 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olayların seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi, yeni doğan binlerce erkek çocuğuna verildi. “Ömer” ve “Ömer Halis” isimleri geride bıraktığımız son 3 yıl içerisinde aileler tarafından en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı.   

ÖMER HALİS 1 YAŞINI DOLDURACAK 

Darbeci generali vurarak kalkışmanın seyrini bir anda değiştiren kahraman astsubayın ismini yaşatan bebeklerden biri de Ankara Pursaklar’da yaşıyor. Bankacı Ali Akdoğan ile ev hanımı Zümriye Akdoğan’ın ikinci çocuğu olan Ömer Halis, 20 Temmuz 2018 günü dünyaya geldi. Akdoğan çifti 4 gün sonra 1 yaşını dolduracak evlatlarına, 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık destanı yazan Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini verdi. Baba, darbenin seyrini değiştiren kahraman astsubayın ismini evlatlarına vermekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. 

BİNLERCE ÖMER HALİSDEMİR’LER YETİŞTİRİLİYOR 

Aile yaptığı açıklamada, “FETÖ tarafından gerçekleştirilen FETÖ hain darbe girişiminde ilk şehit düşen ve darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir’in ismini yaşatmak istedik. İsmi verdiğimiz için gururluyuz. İnşallah adaşı gibi vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Bir Ömer Halisdemir şehit oldu; ama onun yerine binlerce vatan sevdalısı Ömer Halisdemir'ler yetiştiriliyor, herkes bunu bilsin" dedi. 

KAHRAMANIN MEZARI ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Öte yandan FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde’deki mezarı, direnişin 3. yılında ziyaretçi akınına uğradı.

RAMAZAN SAYGILI/ HABERVAKTİM-

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