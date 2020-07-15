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Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Tire ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahaleye giderken, arazözün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan iki orman muhafaza memurundan Nurullah Akbaş, toprağa verildi.
Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Tire ilçesinde, dün makilik alanda çıkan ve 2 hektar alana zarar veren yangına müdahaleye giderken, Selçuk- Tire yolu Büyükkale mevkisinde arazözün devrilmesi sonucu orman muhafaza memurlarından Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz şehit oldu. Akbaş için ikindi vaktinde, Kemalpaşa Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Akbaş'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra, çalışma arkadaşları da katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ağabey Ali Osman Akbaş, tabuta sarılarak ağladı.

Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığı’na defnedildi.

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