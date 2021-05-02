Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23), Kütahya'nın Emet ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Dere Mahallesi'nde yaşayan anne Havva Asan'ın evine Türk bayrakları asıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer tarafından anne Asan'a oğlunun şehadet haberi iletildi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bekar olan ve bir süre önce babası vefat eden şehit Asan'ın 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda yaralanan ve Hakkari’de tedavi gören kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit düştü. Şehadete eren kahraman evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Havalimanına getirilmesi beklenen şehidin cenazesi, bugün Emet ilçesinde toprağa verilecek.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Piyade Uzman Çavuş Asan için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki mesajında, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir üs bölgemize hain terör örgütü PKK tarafından yapılan roket saldırısında şehadete yükselen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker Asan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda hain teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizi cemaliyle müşerref kılsın. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Dualarımız harekat bölgelerinde görev yapan vatan nöbetindeki güvenlik güçlerimiz için.Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Siyasi parti liderlerinden taziye

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyonunda hain PKK teröristlerinin kahpe saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuşumuz Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman silah arkadaşlarına ve necip Türk milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter'dan, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesine hain terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman evladımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Çelik'ten başsağlığı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Hesabını hain terör örgütü PKK'dan soracağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Her bir şehidimizin akan her damla kanının hesabını hain terör örgütü PKK’dan soracağız."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehadete kavuşan Mehmetçiğimiz Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Dualarımız harekat bölgesindeki ve vatan nöbetindeki tüm güvenlik güçlerimiz için. Yüce Rabbimiz nusretiyle her daim muzaffer kılsın." mesajını paylaştı.