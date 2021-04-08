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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Çakır'ın cenazesi memleketine gönderildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Çakır'ın cenazesi memleketine gönderildi

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık'a daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından askeri uçakla memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG üyelerince dün düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal şehit olmuştu.

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