  • BIST 98.465
  • Altın 386,103
  • Dolar 7,0747
  • Euro 7,6758
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş son yolculuğuna uğrulandı

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş son yolculuğuna uğrulandı

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Beşen Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığına getirildi.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin annesi Gülbahar ve babası mahalle korucusu Kazım Gündeş ile aileye taziyelerini iletti.

Törende fenalaşan şehidin ailesine sağlık ekipleri müdahale etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Beşen Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, tören alanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Onikişubat Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi05 Mayıs 2020 Salı 12:08
  • Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira yem desteği veriyoruz05 Mayıs 2020 Salı 11:33
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı 'beş yıldızlı ücretsiz halk plajları' serisine devam ediyor05 Mayıs 2020 Salı 11:20
  • Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene işlemlerinde düzenleme05 Mayıs 2020 Salı 11:19
  • Alo 170'e koronavirüsle mücadele sürecinde 4,8 milyon çağrı ulaştı05 Mayıs 2020 Salı 11:17
  • İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Nisanda 37 terörist etkisiz hale getirildi05 Mayıs 2020 Salı 11:13
  • İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız05 Mayıs 2020 Salı 09:51
  • Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti05 Mayıs 2020 Salı 09:35
  • Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlum devlete teslim ol, orası senin yerin değil05 Mayıs 2020 Salı 09:26
  • AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü tahliye oldu05 Mayıs 2020 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti