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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in cenazesi, memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Zengin'in naaşı, Hatay'dan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait kargo uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradaki karşılama töreninin ardından şehidin naaşı Büyük Cami'ye götürüldü. 

Bu sırada şehidin babası Rahmi, annesi Feriha ve eşi Hatice Zengin ile kardeşleri gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Zengin'in naaşı, bir süre askerlerin omzunda taşındı. Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracına konularak Aşağıavdan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü ve burada helallik alındı.

Şehit Zengin'in cenazesi, daha sonra aynı mahalledeki mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit olduğu İdlib'de hafif yaralandığı, iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

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