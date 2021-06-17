  • BIST 1.424
  • Altın 497,514
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,3582
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Şehit polis memuru Ercan Yangöz son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli kişileri takip eden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.
Şehit polis memuru Ercan Yangöz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) naaşı, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesine getirilerek baba evinde helallik alındı, daha sonra törenin yapılacağı Alanyazı Meydanı'na getirildi.

Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Şehidin babası Şahin, annesi Nursel, ağabeyi Sercan Yangöz, taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Nursel Yangöz, "Ah yavrum, yandım. Oğluma yandım. Benim bir tanecik oğlum. Ben bu acıya nasıl dayanırım oğlum? Beni yaktın da gittin oğlum. Ben sana doyamadım oğlum. Çok yakışıklıydı, prensler gibiydi benim oğlum. Yarın yanına gidecektik Bodrum'a." sözleriyle feryadını dile getirdi.

denizlisehitvvc.jpg

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşındı.

Yangöz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Bu sırada cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Tören sırasında şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş gözyaşı döktü.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Bağımsız Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay
Bodrum Yahşi Mahallesi'nde dün takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan iki polis memurundan Ercan Yangöz, yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de HDP binasında silah sesleri! Ekipler alarma geçti17 Haziran 2021 Perşembe 12:17
  • Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı17 Haziran 2021 Perşembe 12:08
  • 35 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı17 Haziran 2021 Perşembe 12:01
  • Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzattı17 Haziran 2021 Perşembe 10:20
  • Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı17 Haziran 2021 Perşembe 10:15
  • 'Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkar mı?' sorusuna Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yanıt17 Haziran 2021 Perşembe 10:10
  • 'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir'17 Haziran 2021 Perşembe 09:56
  • Bursa'da lastiği patlayan yolcu otobüsü alev alev yandı17 Haziran 2021 Perşembe 09:51
  • Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı17 Haziran 2021 Perşembe 09:47
  • Kaçak kazıyla ortaya çıkan mozaikler 24 saat korunuyor17 Haziran 2021 Perşembe 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti