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Şehit polis, organlarıyla 6 hastaya umut olacak

Bursa’da görev başındayken şehit edilen Polis Memuru Alaattin Özdemir’in organları bağışlandı.
Şehit polis, organlarıyla 6 hastaya umut olacak

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Özdemir’in ailesi ile hastanenin organ nakli koordinatörlüğü görüşme yaptı. Ailesi şehit polisin organlarını bağışlama kararı aldı.

6 ORGANI BAĞIŞLANDI

Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi’nin yaptığı taramalar sonucunda, 44 yaşındaki polis memurunun akciğer, böbrek ve karaciğerin bekleyen 4 hastaya uyumlu olduğu tespit edildi.

Alaattin Özdemir’in böbrekleri; Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde nakil olmayı bekleyen hastalara, karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi’nde nakil olmayı bekleyen bir hastaya, akciğeri İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakil olmayı bekleyen bir hastaya, korneaları ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde nakil olmayı bekleyen 2 hastaya nakledilecek.

Şehit polis memuru için ise yarın sabah Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki emniyet binasında resmi tören düzenlenecek.

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