  • BIST 1.451
  • Altın 523,186
  • Dolar 8,5874
  • Euro 10,4728
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Şehit Şenay Aybüke öğretmen kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Şehit Şenay Aybüke öğretmen kabri başında anıldı

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Şenay Aybüke Yalçın için, memleketi Osmancık ilçesinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve çok sayıda sevenleri katıldı. 

‘ÇOCUĞUMUZUN İSMİNİ YAŞATIYORLAR’

Baba Yalçın, Aybüke'nin isminin çeşitli yerlere verilmesi konusunda bir taleplerinin hiç olmadığını belirterek, “Devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda çocuklarımızın isimlerini parklara, kültür merkezlerine ve birimlere veriyorlar. Bu da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünün anlamı olsa gerek. Devletin şehit ailelerine yaklaşımından, hizmetinden memnunuz. Çocuğumuzun ismini yaşatıyorlar. Türk milleti, dünyanın en masum milleti. Kime ekmek verdiyse, kime el uzattıysa arkasından hainlikle karşılaşmış. Bu nedenle Allah Türk milletinin yardımcısı olsun" dedi.

Tören, Sadık Yalçın ile beraberindekilerin, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını sulaması ve Kur'an-ı Kerim’in okunmasının ardından dualarla sona erdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak'ta görev esnasındaki silah kazasında 1 asker şehit oldu09 Haziran 2021 Çarşamba 14:47
  • Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum gel kavuşalım, bu özlem bitsin09 Haziran 2021 Çarşamba 13:59
  • İstanbul ve İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor09 Haziran 2021 Çarşamba 13:58
  • Muş'ta çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde oturma eylemi yaptı09 Haziran 2021 Çarşamba 13:26
  • Kovid-19 sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış Çeşme turizmini hareketlendirdi09 Haziran 2021 Çarşamba 13:05
  • Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek09 Haziran 2021 Çarşamba 13:04
  • Türksat AŞ personel alacak09 Haziran 2021 Çarşamba 12:56
  • Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 12:55
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü09 Haziran 2021 Çarşamba 11:42
  • FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması soruşturmasında Ukrayna'da yakalanan 2 sanığa dava açıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti