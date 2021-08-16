  • BIST 1.459,760
  • Altın 483,85
  • Dolar 8,4650
  • Euro 9,9550
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk (23), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak kuzeyinde dün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk, şehit oldu. Şehit Öztürk'ün cenazesi askeri uçakla Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Burada yakınlarının gözyaşları içinde karşıladığı şehidin cenazesi daha sonra memleketi Taşköprü ilçesine götürüldü. Şehit Öztürk için Töşköprü ilçe merkezindeki Taş Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Muharrem, annesi Semra Öztürk, kardeşleri, yakınlarının yanında Vali Avni Çakır, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kasatmonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Katamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun yanında gözyaşı döktü. Şehidin annesi Semra Öztürk'ü sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi öğlen kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü Şehitliği'nde toprağa verildi.
Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk (23), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

160820211501319483817.jpg

Irak kuzeyinde dün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk, şehit oldu. Şehit Öztürk'ün cenazesi askeri uçakla Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Burada yakınlarının gözyaşları içinde karşıladığı şehidin cenazesi daha sonra memleketi Taşköprü ilçesine götürüldü. Şehit Öztürk için Töşköprü ilçe merkezindeki Taş Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Muharrem, annesi Semra Öztürk, kardeşleri, yakınlarının yanında Vali Avni Çakır, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kasatmonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Katamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun yanında gözyaşı döktü. Şehidin annesi Semra Öztürk'ü sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi öğlen kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın Valiliği: Sel nedeniyle 46 yapı ve 49 araç zarar gördü16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:32
  • Bartın'da sel temizliği 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:14
  • Düden Gölü'nde yavru martı ölümü16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:09
  • 20 yıl sonra ilk bebek sevinci16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:07
  • THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:02
  • Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:26
  • İstanbul'da 7,5'lik depremde 491 bin binanın hasar alması bekleniyor16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:21
  • Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:53
  • Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber: 3 şehit16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:35
  • Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti