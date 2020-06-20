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Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.
Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Kahya'nın Türk bayrağına sarılı naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile diğer ilgililer karşıladı.

Vali Coşkun ve beraberindekiler, şehidin annesi Fadıma ve baba Mehmet Kahya'ya taziyelerini iletti.

Şehidin babasının sürekli kolundan tutan Vali Coşkun, yakınlarını da teskin etmeye çalıştı.

Askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın Pazarcık ilçesi Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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