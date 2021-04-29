  • BIST 1.402
  • Altın 466,488
  • Dolar 8,1700
  • Euro 9,8968
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1876 rakımlı Tepe Bölgesi'nde keşif, gözetleme ve arama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Veteriner Uzman Onbaşı Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öz geçmişi okunan şehit Gökçe için daha sonra dua edildi. Duanın ardından şehit askerin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Helikopterle Yüksekova'ya gönderilecek olan şehit Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, buradan uçakla memleketi Amasya'ya uğurlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yusufeli Barajı’nda son 1 ay29 Nisan 2021 Perşembe 10:36
  • Eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vurdu29 Nisan 2021 Perşembe 10:36
  • Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama 29 Nisan 2021 Perşembe 10:35
  • Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı29 Nisan 2021 Perşembe 10:33
  • Burdur Gölü'nü 'susuz tarım' kurtaracak29 Nisan 2021 Perşembe 10:32
  • Seradaki meyve ve sebzeler, böceklere emanet29 Nisan 2021 Perşembe 10:32
  • 'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:31
  • Marmara'da sıcaklıkların artması bekleniyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:16
  • Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk devam ediyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:16
  • Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi29 Nisan 2021 Perşembe 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti