Şehit Yakınlarından Engelsiz Yaşam Merkezi’ne Ziyaret

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği sosyal faaliyetler çerçevesinde, Çubuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaret Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkan Zeki Avan ve Yönetim Kurulu Üyesi Şehit Babası Ahmet Şahin ve Ramazan Gergin tarafından gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Zeki Avan ziyarette yapmış olduğu konuşmasında, “Pandemi döneminde, İç İşleri Bakanlığının genelgesi ile ziyaret ve faaliyetlere ara verilmişti. Şu anda ziyaretler açık olduğu için, derneğimizi ziyaret edenlere iadeyi ziyaret ile yeni göreve başlayan, yeni göreve seçilenlere derneğimizin sosyal faaliyetleri çerçevesinde ziyaretler düzenleyip, derneğimiz hakkında bilgi veriyoruz. Bu ziyaretlerimizin bir amacı da, ilçemizde birlik, beraberlik, dayanışmayı ve kaynaşma ortamını sağlamaktır. Yeni açılışı yapılan, içerisinde bulunduğumuz Çubuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinin sizlere hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı günler diliyoruz” dedi.

“ÇOK MEMNUN OLDUK”

Çubuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Başkanı Sebahattin Karahanlı da ziyarete gelen konuklarına teşekkür ederek, “Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kurumumuzu ziyaret etmesi bizleri çok memnun etmiştir. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Derneğin yapmış olduğu başarılı faaliyetlerini yakından takip edip, takdir ediyoruz. Cennet vatanınız için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, bedeninin bir parçasını feda eden gazilerimize de sağlıklı günler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin anısına, Dernek Başkanı Zeki Avan tarafından, Çubuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Başkanı Sebahattin Karahanlı’ya Şehitler panosu hediye edildi.