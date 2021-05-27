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Şehit yakınlarından Filistin’e destek

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından, İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için açılan yardım kampanyasına, Çubuk Terör Mağdurları Derneğinden maddi ve manevi destek.
Şehit yakınlarından Filistin’e destek

Çubuk ilçesi terör mağdurları dernek başkanı Zeki Avan,  Atatürk Parkında, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından, Filistinli halkına gönderilmek üzerine açılan yardım kampanyası çadırını ziyaret edip, maddi ve manevi destekte bulundu. Burada yapmış olduğu konuşmasında,  “Terör devleti tarafından acımasızca  "Kadir gecesinde Kudüs merkezinde başlayıp, Gazze'de devam eden katliamlarda yüzlerce din kardeşimiz şehit olmuş, yüzlerce din kardeşimiz de yaralanarak gazi olmuşlardır. Binlerce din kardeşimiz evsiz, yurtsuz kalmıştır. Bugün Filistinli din kardeşlerimizin her türlü desteğe ihtiyacı vardır. Bizler de en başından beri bu insanlık dışı katliama sessiz kalmayıp, kınadık. Yine kınıyoruz. Tekrar Filistinli din kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi belirtiyoruz. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

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HA PKK HA İSRAİL
Dernek olarak imkânlarımız nispetinde yardımcı oluyoruz. Amacımız maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu gösterip, safımızı belirtmektir. Etrafımızda bulunan esnaflarımıza, iş adamlarına ve hayır seven halkımıza kampanyaya destek verileri için de girişimlerde bulunuyoruz. Bizim için ha ülkemizdeki eli kanlı terör örgütü PKK ha eli kanlı terör devleti İsrail. Bizim için ikisi de aynı kefededir" dedi. 

“BİZLERE GÜÇ VE MORAL VERMİŞTİR”
Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan’da yapmış olduğu konuşmasında, “Çubuk ilçesi terör mağdurları dernek başkanı Zeki Avan,  Atatürk Parkında, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından, Filistin halkına gönderilmek üzerine açılan yardım kampanyası çadırını ziyaret edip, maddi ve manevi destekte bulunmalarından dolayı, çok teşekkür ediyoruz. Açmış olduğumuz kampanyalarımıza ve yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerimize bugüne kadar destek vermişlerdir. Bugün de, Çubuk şehit aileleri ve gazileri olarak bizim yanımızda olup, açmış olduğumuz yardım kampanyasına destek vermeniz bizlere güç ve moral vermiştir” dedi.

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