Şehit yakınlarından HDP kapatılsın talebi 

Türkiye'nin en fazla şehit veren ilçesi olan Çubuk'taki Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davayı desteklediklerini bildirdi.

Türkiye'nin en fazla şehit veren ilçesi olan Çubuk'taki Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, "Binlerce asker ve sivili şehit eden bölücü örgütü destekleyen bir partinin Meclis'te bulunması şehit yakınlarını üzmektedir" dedi.

TERÖRE DESTEK KABUL EDİLEMEZ

Bölücü terör örgütü PKK’ya açıktan ve gizli olarak destek veren herkesin cezalandırılması gerektiğini belirten Avan, "Binlerce asker ve sivili şehit eden bölücü örgüte 'terör örgütü' diyemeyen bir partinin Mecliste bulunması şehit yakınlarını üzmektedir. Milletvekillerinin kendi bölgelerinin sorunlarıyla ilgili bir siyaset yapmasına bizim hiçbir şey demeye hakkımız yok; ancak bu ülkenin milletvekili olup terör örgütlerine 'terör' diyememesi ve onların sözcülüğünü yapması kabul edilemez. Özellikle de HDP Türkiye'nin ne kadar düşmanı varsa onlarla iş birliği yapmaktadır. Bu memleketin ekmeğini yiyip ayağına sıkmak kabul edilemez. Bu nedenle kapatılma hareketini destekliyoruz" dedi.

KAPATILMALARI BİR AHDE VEFA BORCUDUR

Eli kanlı terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'lilere "Neden PKK ile birlikte hareket ediyorsunuz?" sorusunu soran Avan, "PKK teröristtir ve katildir. HDP'nin kapatılması konusu şehit ailelerimize, gazilerimize ve terörden maddi ve manevi zarar görenler için ahde vefa borcudur” diye konuştu.

TERÖRİSTLERİ HİMAYE ETTİLER

Avan şunları söyledi: "Geçmişten bu güne kadar çeşitli isimler altında kurulan ve bugün de kapatılması gündemde olan HDP ve uzantıları, hiçbir zaman PKK’yı terör örgütü olarak görmeyip, gerilla olarak kabul etmiştir. Eli kanlı teröristleri himaye edip, sahip çıkmışlardır"

TERÖRİSTLERİ KAHRAMAN GİBİ GÖRÜYORLAR

"Ülkemizde birçok masum insanları katledip evlerinden, yurtlarından ayrılmalarına sebep olanları kahraman gibi görüp geberenleri sözde 'şehit' olarak kabul ediyorlar."

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR

"Binbir yokluk içerisinde büyütüp, mürüvvetini görmek istediğiniz ve soyunuzu devam ettireceğini düşündüğünüz biricik evladınız, evinizin direği eşiniz, babanız, kardeşiniz şehit edilseydi, ocağınıza ateş düşseydi aynı hoş görüyü gösterirmiydiniz. Eli kanlı katillere açık açık sahip çıkıp ve destekleyenler hakkında ne düşünüp, nasıl karşılardınız.

Masabaşında ahkâm kesip, oturduğunuz yerden, yiyip, içip, keyif yaparken, insan haklarından dem vurup, hoş görü edebiyat yapmak ile olmuyor. Onu bir de canı yananlara sorun. Maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor."

DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE, TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERENLERE HOŞ GÖRÜLÜ DAVRANMAZLAR

Dünyanın hiçbir ülkesinde, terör örgütlerine destek verenlere hoş görülü davranmazlar. Bir terör örgütünün bu kadar zarar vermesine kimse müsaade etmez. Bir günde kökünü kurutup, nefes bile aldırmazlar. Söz konusu Türkiye, Türkler ve Müslümanlar olunca, insan canlarının hiçbir önemi yoktur. Ne kadar öldürülüp, sakat bırakabilirler onun hesabını yapmaktadırlar."

BU ÜLKEDE KÜRT SORUNU YOKTUR TERÖR SORUNU, PKK SORUNU VARDIR

"HDP ve uzantılarının demokratik bir şekilde siyaset yapmasına kimse karşı değildir. Türk Devletini, Türk Bayrağını, İstiklal Marşını, Atatürk’ü, milli ve manevi değerlerini tanıyıp saygı duyacak, PKK’ya terör örgütü diyecek ve arasına mesafe koyacaktır. Bu ülkede herkese yetecek kadar, iş, aş, makam, mevki ve fırsatlar vardır. Her zaman üzerine basa söylüyoruz, yine de söylemeye devam edeceğiz. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Terör sorunu, PKK sorunu vardır."

TAVİZ VERMEK ONLARI ÖDÜLLENDİRMEKTİR

"Sessiz kalmak ve sukut durmak ikrardandır, kabul etmektir. Bizim tarafımız bellidir. Derneğimiz kurulduğundan bu güne kadar her zaman dile getirdiğimiz ve savunduğumuz, vatan hainlerine idam cezası verilip uygulanmalıdır. Uzantılarının ve destekçilerinin partileri, kurum, kuruluş ve dernekleri sonsuza kadar kapatılmalıdır. Tüm özlük hakları ellerinden alınmalıdır. Onlara hoşgörülü davranıp, taviz vermek onları ödüllendirmektir."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA