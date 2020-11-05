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Şehit yakınlarından İzmir'e yardım eli

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımında bulundu.
Şehit yakınlarından İzmir'e yardım eli

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği ve Çubuk Yavuz AVM tarafından İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı yapıldı.

HERKES İMKANLARI ÖLÇÜSÜNDE YARDIMCI OLMALI 
Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan yardım kampanyası ile ilgili, "İzmir depreminde, birçok vatandaşımız mağdur durumda kalmıştır. Şu an orada fakir ve zengin ayrımı yapılmamaktadır, mağduriyet yaşanmaktadır. Herkes kendi imkânları ölçüsünde yardımcı olmalıdır. Yaralar bir an önce sarılmalıdır. Bu depremde herkes bir bütün olmuştur. İzmir depreminde yapılan dayanışma dünyaya bir örnek teşkil etmiştir" dedi.

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KIZILAY’A TESLİM EDİLDİ 
"Çubuk ilçesi Terör Mağdurları Derneği olarak onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek için, imkânlarımız dâhilinde Çubuk Yavuz AVM ile birlikte her zaman olduğu gibi acil ihtiyaçlardan olan battaniye göndermeye karar verdik" diyen Avan "Deprem bölgesine gönderilmek üzerine Türk Kızılay’ı Çubuk Şubesi tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde 41 adet çift kişilik battaniye teslim ettik" diye konuştu. 

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YANLARINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK İSTEDİK
Çubuk Yavuz AVM sahibi Ramazan Yavuz ise şu açıklamayı yaptı: "İzmir’de meydana gelen depremde, şu an mağdur durumda bulunanlara yönelik yapılan yardım kampanyasına, bizler de imkânlarımız nispetinde yardımcı olmaya çatıştık. Amacımız bu zor zamanlarda onların yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Allah yardımcıları olsun." 

YARDIMLARA KOŞTULAR 
Türk Kızılay’ı Çubuk Şubesi Dernek Başkanı Selahattin Koç ise şunları kaydetti: " İzmirli depremzedeler için açmış olduğumuz yardım kampanyası ile geçen hafta Azerbaycan’da savaş nedeniyle mağdur durumda bulunan Azerbaycanlı kardeşlerimiz için açılan yardım kampanyasına yüklü miktarda halı ve battaniye yardımında bulunmuşlardı. Bu anlamlı yardımlarından dolayı Çubuk ilçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan’a ve Çubuk Yavuz AVM sahipleri Ramazan ve Mustafa Yavuz’a çok teşekkür ediyorum.

Mert Yılmaz/ İlksayfa

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