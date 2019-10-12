Şehit Yunus Mermer toprağa verildi

Suriye Azez'deki üs bölgesinde havan saldırısı sonucunda yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, "helallik" alınmak üzere Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki babevine götürüldü.

Şehidin naaşı daha sonra çok sayıda kişinin eşlik ettiği konvoyla, Musalla Mezarlığı'na getirildi. Bu sırada alanı dolduran çok sayıda kişi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı, tekbir getirdi.



Şehit Mermer'in babası Recep, annesi Necla ve kız kardeşi Fatma Zehra Mermer ile nişanlısı Buse Kocabaş, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"AĞABEYİMİN ÖCÜNÜ ALACAĞIM"

Bu sırada şehidin kız kardeşi Fatma Zehra Mermer'in, "Polis olup ağabeyimin öcünü alacağım." sözleri törendekileri duygulandırdı.

Şehit Mermer'in nişanlısı Buse Kocabaş'ın, askeri kamuflajla cenaze törenine katıldığı görüldü.