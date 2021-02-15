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Şehitler Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları memleketleri Gaziantep'e getirildi

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Altıntaş ile er Kabaklı'nın naaşları, memleketleri Gaziantep'e getirildi.
Şehitler Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları memleketleri Gaziantep'e getirildi

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemleri tamamlanan şehit Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılanarak, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, daha sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gaziantep Havalimanındaki karşılama törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile diğer ilgililer katıldı.

Şehitlerin yarın ikindi namazına müteakip son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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