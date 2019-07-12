  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Şehitler dualarla Tacettin Dergahı'nda anıldı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlar için Altındağ'daki Tacettin Dergahı'nda mevlit okutuldu, dualar edildi.
Şehitler dualarla Tacettin Dergahı'nda anıldı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlar için Altındağ'daki Tacettin Dergahı'nda mevlit okutuldu, dualar edildi. Mevlit programına Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ Müftüsü Enver Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için duaların edildiği Tacettin Dergahı'nda Altındağ Belediyesi tarafından ayrıca mevlit şekeri ikramı da yapıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, 15 Temmuz destanını unutturmayacaklarını ifade etti.

gallery_-1-(1)-018.jpg

"15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ"

15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Aziz şehitlerimiz için Altındağımızın birçok noktasında anma etkinlikleri düzenliyoruz. Tacettin Dergahı'nda aziz şehitlerimiz için mevlit okuttuk, dualar ettik. Saygıdeğer gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnşallah 15 Temmuz destanını unutturmayacağız. 16 Temmuz günü de 251 şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için Altındağ'da 251 fidanı şehit aileleriyle birlikte dikeceğiz" dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12 Temmuz 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ12 Temmuz 2019 Cuma 08:28
  • 12 Temmuz 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ12 Temmuz 2019 Cuma 08:27
  • 12 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ12 Temmuz 2019 Cuma 08:26
  • Mansur Yavaş Maltepe Pazarı esnafına ziyarette bulundu12 Temmuz 2019 Cuma 00:59
  • Pursaklar’a yeni kurban satış alanı12 Temmuz 2019 Cuma 00:59
  • Kahramankazan'da son 6 ayda 151 çift evlendi12 Temmuz 2019 Cuma 00:59
  • Judo Şampiyonu madalyasını Başkan Baki Demirbaş'a takdim etti12 Temmuz 2019 Cuma 00:59
  • Ankara'nın kalbi Kızılay'da caddeler yenilendi12 Temmuz 2019 Cuma 00:59
  • Ankara Kalesi'nde detaylı temizlik12 Temmuz 2019 Cuma 00:59
  • Mamak Belediyesi duvarlarını Başkan Köse yıktı12 Temmuz 2019 Cuma 00:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti