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Şehitler için mevlit okutuldu

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü önünde şehit düşen 9 Kahramankazanlı ile Türkiye genelinde şehit olan 251 vatandaş ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.
Şehitler için mevlit okutuldu

Mevlide yoğun ilgi
Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak, Ulu Camii de şehitler için mevlit okutuldu. Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerife, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü ile şehitlerin yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Kahramankazanlılar mevlide yoğun ilgi gösterirken, şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadı. Mevlit sonrasında vatandaşlara lokum ve şerbet ikram edildi.

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Fotoğraflarla 15 Temmuz 
Bir diğer etkinlik ise 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi oldu. Ulu Cami avlusunda açılan fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Oğuz ilçe protokolü ve vatandaşlarla sergiyi gezdi. Sergide, darbe girişimi gecesinde Kahramankazan başta olmak üzere Türkiye genelinde çekilen fotoğraflar yer aldı. 

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Unutmadık, unutturmayacağız
Başkan Oğuz, Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destana imza attığını belirterek, “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşlediği işaret fişeğini takip eden Türk milleti o gece aynı Çanakkale’de, istiklal Harbi’nde olduğu gibi destan yazdı” dedi. 15 Temmuz’u unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Oğuz, “Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden ve büyük Türk Milleti’nden Allah razı olsun. Onların bu kahramanlıklarını sonsuza dek unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.

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