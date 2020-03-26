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Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın cenazesi toprağa verildi.
Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Karataş'ın cenazesi, helallik alınması için Sızan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, burada yapılan duaların ardından tören için mahalle meydanına getirildi.

Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşen törende cenazeye katılanlara sık sık "sosyal mesafeye" uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

Bozova Belediyesi ekipleri, cenaze törenine katılanlara hijyenik maske ve eldiven dağıttı.

Şehidin cenazesi, katılımcıların, aralarında mesafe bırakarak kıldığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Tören sırasında Şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile diğer yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi.

Yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Karataş'ın bekar olduğu öğrenildi.

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Manisa şehidini uğurladı
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın cenazesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. 

Turgutlu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Karakaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Selvilitepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. 

Şehidin naaşı, baba evinde edilen duaların ardından Turgutlu Belediye Mezarlığına götürüldü. Burada yeni tip koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşen törende cenazeye katılanlara sık sık "sosyal mesafeye uymaları" yönünde uyarılar yapıldı.

Turgutlu Belediyesi ekipleri, cenaze törenine katılanlara hijyenik maske dağıttı. 

Şehidin cenazesi, katılımcıların, aralarında mesafe bırakarak kıldığı cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde toprağa verildi. 

Şehidin babası İbrahim ve annesi Ümmü Karakaya ile yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. 

Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halit Yunus Ersöz, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ve Bekir Başevirgen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi daire yetkilileri katıldı.

Yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı öğrenilen 22 yaşındaki şehit Karakaya'nın, işçi anne ve babanın 2 oğlundan biri olduğu öğrenildi. 

Haftanin bölgesinde dün, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucu 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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