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Şehitlerimizden mektup var

Ankaralı Edebiyat Öğretmeni Büşra Konaktaş, müthiş bir çalışmaya imza atarak, 1916 ile 2018 yılları arasında yazılmış şehit mektuplarını derledi ve bunları öğrencilerine okuttu. Sınıflarda duygu dolu anlar yaşandı.
Şehitlerimizden mektup var

Keçiören’deki Elif Koleji’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Saliha Büşra Konaktaş, iç ve dış tehditlerin sürdüğü bu günlerde farkındalık oluşturmak amacıyla vatan için canını veren şehitlere ait mektupları öğrencilerine dağıttı. Öğrenciler, okudukları mektuplar karşısında bir hayli duygulandı. 

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ŞEHİTLERİN YAZDIKLARI SON MEKTUPLARI OKUDULAR

Öğretmen Konaktaş, şehitlerin şahadet şerbetini içmeden günler önce ailelilerine yazdıkların son mektupları derleyerek 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine dağıttı. Konaktaş, mektupların içine şehit cenazelerinden bir fotoğraf da iliştirdi. Üzerinde isimleri bulunan mektupları okuyan liseli öğrenciler, şehitlerin kaleme aldıkları son mektupları okuduğu anda oldukça duygusal anlar yaşadı. Bazı öğrenciler, gözyaşlarına hakim olmadı. 

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VATAN İÇİN, BİZLER İÇİN…

Şehitlerimizden mektup var” adlı etkinlikte vatan sevgisinin, bağımsızlığın, milli birlik ile beraberliğin önemine dikkat çekilerek bir farkındalık oluşturuldu. Okudukları mektup karşısında duygulanan öğrenciler, üzücü bir durum olmasına karşın kahraman şehitleri unutmayacaklarını ve aldıkları en değerli mektup olduğunu belirterek, "Vatan sağolsun" dedi. Öğrenciler, “Şehitlerimiz, şehadet şerbetini içeceğini anlamış gibi mektupları o duyguyla kaleme almış. İlk kez okuduğumuz mektuplar bizi oldukça etkiledi. Şehitlerimizin vatan için, bizlerin huzuru ve rahatı için canlarını verdiğine şahit olduk” diye konuştu.

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“SİZE YAZILMIŞ MEKTUP VAR”

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Saliha Büşra Konaktaş, proje ile ilgili gazetemize bilgi vererek özetle şunları söyledi: “1916 yılından 2018 yılına kadar şehit olmuş kahraman askerlerimizin, polislerimizin ailesine yazdığı mektupları derledim. 9, 10 ve 11’inci sınıflardaki her öğrencimize farklı mektup hazırladım. Mektupları isimlerine özel yazmak istedim. Çünkü mektup kavramı da telefon, sosyal medya etkisiyle kalmadı. Sınıfta öğretmenlerimiz ‘size yazılmış mektuplar’ var diyerek öğrencilerimize dağıttılar. Bu onları tabii ki de etkiledi. Hemen hemen hepsi ilk defa mektup almıştı. Ve aldıkları mektupların sahipleri artık hayatta değillerdi. Mektubun sahipleri onlar için, vatan için şehit olmuşlardı. Mektupların içine bir de fotoğraf koymak istedim, bunlar şehit cenazesindeki fotoğraflardı. Öğrencilerimizin biraz daha bilinçli olması için bu etkinliği yaptık. Bu öğrencilerimizi çok etkiledi. Ben bu mektupları okurken bazılarını yarısına kadar okuyabildim, o kadar duygusaldı ki mektubu tamamlayamadım. Vatanımıza sahip çıkmamız gerektiğine vurgu yapmak, vatanın ne kadar değerli olduğunu göstermek için bu farkındalık projesini yaptık.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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