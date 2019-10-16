  • BIST 93.610
  • Altın 281,580
  • Dolar 5,8921
  • Euro 6,5094
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 25 °C
»

Şehitlerimizi uğurladık

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ve Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Şehitlerimizi uğurladık

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak helallik için Selim Özer Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehit Çelebi Bozbıyık'ın (27) naaşı, daha sonra Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Hamza Bozbıyık ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çelik'in cenazesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından ilçe meydanına götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından katafalka konuldu.

Metanetini koruyan ve zaman zaman oğlunun tabutuna bakarak duygulanan baba Ebubekir Çelik, "Terör örgütünü lanetliyorum." dedi.

Törende Kürtçe ağıtlar yakan şehidin annesi Hanım Çelik de "Vatan sağ olsun, kurban olduğum." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin tabutuna asker selamı veren kız kardeşi Sema ise "Onlar (terör örgütü) da görecek. Siz bizi şehit ettikçe biz sizin üzerinize daha çok geleceğiz. Vatan sağ olsun. Ağabey, kurban olurum sana, sen orada yatacak adam mıydın? Yeri şu an cennetlik biliyorum. Şehitler ölmeyecekler, onların ruhları yaşıyor. Ağabey kurban olurum ben sana, sen bana neden öyle bakıyorsun." ifadelerini kullandı. 

Şehidin vatani görevini yapan amcasının oğlu Yılmaz Çelik de kuzeninin tabutuna gözyaşları içerisinde asker selamı verdi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Cenazeye katılanlar da tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları attı.

Şehidin naaşı, daha sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi. 

Törene, şehidin Tokat'ta uzman çavuş olarak görev yapan kardeşi Emrah, aile yakınları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat ve Yakup Taş ile CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erken ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan şehidin yaklaşık 20 gün önce sözlendiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THK Başkanlığına kayyum atandı16 Ekim 2019 Çarşamba 16:17
  • Mahkemeden Uber'in faaliyetlerinin durdurulması kararı16 Ekim 2019 Çarşamba 15:53
  • Aşırı hız en çok kaza nedeni16 Ekim 2019 Çarşamba 15:49
  • Şehitlerimizi uğurladık16 Ekim 2019 Çarşamba 15:45
  • "Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk"16 Ekim 2019 Çarşamba 15:01
  • 144 yıllık rüya gerçek oluyor16 Ekim 2019 Çarşamba 14:58
  • İstanbul Valiliği'nde AFAD binasında yangın16 Ekim 2019 Çarşamba 14:38
  • Yargı reformu paketinin 7 maddesi daha kabul edildi16 Ekim 2019 Çarşamba 09:39
  • İçişleri Bakanı Soylu: İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yok16 Ekim 2019 Çarşamba 09:39
  • Dışişleri Bakanlığından Avrupa ülkelerine PKK uyarısı16 Ekim 2019 Çarşamba 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti