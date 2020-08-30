  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 32 °C
»

Şehitlerimizi uğurladık

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk ile Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin toprağa verildi.
Şehitlerimizi uğurladık

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Şehit Arslantürk'ün (23) cenazesi, Altınordu ilçesindeki Ordu Büyükşehir Belediyesine ait morgdan alınarak, cenaze nakil aracıyla Perşembe ilçesi Kacalı mahallesindeki baba evine getirildi. 

Evin önünde helallik alınmasından ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Perşembe ilçe meydanına götürüldü.

Saygı duruşu ile başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

sehit2-003.jpg

Şehit Arslantürk'ün cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Soğukpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Törene, şehidin annesi Gülsüm, babası Cumhur, kardeşleri Ceyda, Tuana, Kuzey Arslantürk ve diğer yakınlarının yanı sıra Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Ordu milletvekilleri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı 
Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in cenazesi de memleketi Mersin'de toprağa verildi. 

Şehit Şahin (25) için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Perizade Şahin, kardeşleri, yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Evlilik hazırlığı yaptığı ve 15 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen şehidin tabutunun üzerine nişanlandığında giydiği gömlek ile kravatı konuldu. 

Şehidin annesi Perizade Şahin, nişanlısı Özlem Kaya ve 11 kardeşi tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. 

Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak'tan '30 Ağustos' mesajı30 Ağustos 2020 Pazar 13:21
  • Asırlık lezzet 'padişah tatlısı'na yerli ve yabancı turist ilgisi30 Ağustos 2020 Pazar 12:51
  • İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'da can kaybı sayımız 10 oldu30 Ağustos 2020 Pazar 12:50
  • TMO'nun fındık alım fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor30 Ağustos 2020 Pazar 12:49
  • Karadenizli balıkçılar Kovid-19 tedbirleriyle 1 Eylül'de denize açılacak30 Ağustos 2020 Pazar 12:48
  • Erdoğan: 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü bir ülke olarak girmekte kararlıyız30 Ağustos 2020 Pazar 11:48
  • Giresun'daki sel: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı30 Ağustos 2020 Pazar 11:23
  • Devlet korumasındaki 281 genç üniversiteli oldu30 Ağustos 2020 Pazar 11:08
  • Emine Erdoğan: İstiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri en büyük ilham kaynağı30 Ağustos 2020 Pazar 10:56
  • Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlanıyor30 Ağustos 2020 Pazar 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti